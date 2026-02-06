L’ANCI Sicilia, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Idos, presenterà l’11 febbraio a Palermo il Dossier Statistico Immigrazione 2025 (www.dossierimmigrazione.it).

Il Dossier rappresenta la pubblicazione annuale più completa e autorevole in Italia sul fenomeno migratorio. Nato nel 1991, è giunto nel 2025 alla trentacinquesima edizione, vantando la più lunga serie ininterrotta di rapporti sociostatistici sull’immigrazione a livello nazionale. La curatela scientifica è affidata a Idos, in partenariato con il Centro Studi Confronti e l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”.

“Partendo da un’analisi approfondita dei dati sull’immigrazione, – dichiarano il Presidente e il Segretario generale di ANCI Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano – per i comuni sarà più agevole gestire in modo efficace i flussi e favorire l’integrazione. Gli enti locali dell’Isola, infatti, attraverso la rete SAI gestiscono direttamente le politiche migratorie; disporre di un quadro completo del fenomeno rappresenta, quindi, un supporto fondamentale per promuovere uno sviluppo concreto e futuro delle politiche sull’immigrazione”

L’edizione 2025 si presenta come un’opera di grande rilievo scientifico e documentale: un volume di 512 pagine, articolato in 114 capitoli, corredato da 101 tabelle e 45 infografiche, redatto da 130 autori provenienti da 22 università e da 55 tra associazioni, enti pubblici e organizzazioni sindacali, con il supporto di un comitato scientifico composto da 31 esperti.

Il volume analizza il fenomeno migratorio in Italia attraverso cinque sezioni tematiche: contesto internazionale ed europeo, flussi e presenze in Italia, integrazione e pari diritti, lavoro ed economia, contesti regionali. L’obiettivo è offrire una lettura rigorosa e priva di pregiudizi della realtà migratoria, affrontando ambiti cruciali quali lavoro, scuola, università, salute, cittadinanza, religioni, devianza, imprenditorialità e contributo economico.

“Il Dossier Idos è da anni un punto di riferimento imprescindibile per chi è chiamato a governare i territori. Comprendere i dati significa superare stereotipi e costruire politiche pubbliche più efficaci, inclusive e coerenti con i reali bisogni delle comunità locali”.

Questo il commento di Abdelkarim Hannachi, Referente regionale del Dossier Statistico Immigrazione.

Particolare attenzione è dedicata alle principali disaggregazioni statistiche – età, genere, provenienze continentali e nazionali, distribuzione territoriale, status giuridico, tipologie e motivazioni dei permessi di soggiorno, anzianità di permanenza e seconde generazioni – nonché all’analisi regionale: il Dossier include infatti un capitolo specifico, con relative tabelle statistiche, per ciascuna regione e provincia autonoma italiana.

“L’ANCI Sicilia – conclude il Presidente dell’Associazione dei comuni siciliani – intende continuare a promuovere momenti di confronto e formazione su temi strategici come l’immigrazione, affinché i comuni continuino ad affrontare le sfide dell’integrazione con competenza e responsabilità”.

Il seminario si svolgerà in presenza, a partire dalle 9.30, nella sede dell’ANCI Sicilia a Palermo (Via Roma, 19).

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al link https://formazione.ancisicilia.it/

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai partecipanti che avranno ricevuto la mail di conferma dell’iscrizione.