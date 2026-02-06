

Dal Carnevale alla Commedia dell’Arte, dall’antropologia al teatro del Novecento, fino alle inquietudini dell’identità contemporanea. È questo l’orizzonte culturale di “Maschere”, l’incontro–mostra presentato da Silvio Benedetto e Silvia Lotti, in programma sabato 7 febbraio alle ore 17.30 presso la Saletta Minerva di Campobello di Licata (AG).

L’evento propone un percorso articolato e multidisciplinare attorno al significato rituale, simbolico e sociale della maschera: oggetto arcaico e teatrale, dispositivo di trasformazione, ma anche metafora potente della costruzione dell’identità. Un tema che attraversa culture, epoche e linguaggi, fino a trovare una riflessione centrale nello sguardo di Luigi Pirandello, con la sua analisi dell’individuo costretto a indossare e mutare maschere sotto la pressione del sociale, rischiando la perdita del sé autentico.

Gli interventi approfondiranno queste tematiche da prospettive differenti.

Silvio Benedetto si concentrerà su Pirandello e Roland Barthes, sul teatro-danza del kathakali, e sulle maschere festive e rituali del Messico, mettendo in dialogo pensiero occidentale e tradizioni extraeuropee.

Silvia Lotti guiderà invece il pubblico in un’indagine linguistica e simbolica attraverso i termini máscara, maschära e al-kohl, ricostruendo connessioni storiche e culturali spesso inattese.

A completare il quadro, i commenti con esemplificazioni di Giuseppe Costanza, dedicati in particolare alla maschera africana, intesa come oggetto artistico, rituale e identitario.

“Maschere” è anche mostra. Saranno esposte opere sul tema realizzate da Diego Alù, Giuseppe Costanza, Maria Curione, Patrizia Di Natale, Salvina Di Natale, Laura Giglia, Angelo Monachello e Lucia Petix, affiancate da una rassegna permanente di disegni, pitture e tecniche miste di diversi autori che continuano ad animare le pareti della Saletta Minerva.

Non mancherà un momento performativo: dieci minuti di bozzetti dal vivo, con Isabel come modella, a sottolineare il legame tra maschera, corpo e gesto artistico.

L’incontro si concluderà in un clima conviviale, con crostini e sangria, confermando la vocazione della rassegna a unire riflessione culturale e condivisione.

📍 Saletta Minerva, Via G. Marconi 1 – Campobello di Licata (AG)

📅 Sabato 7 febbraio

🕠 Ore 17.30

🎟 Ingresso libero