In evidente stato di alterazione alcolica ha avvicinato una ragazza cominciando a importunarla con pesanti apprezzamenti e chiedendo inoltre di seguirla. La giovane, impaurita, ha visto una Volante della polizia chiedendo aiuto agli agenti. È accaduto nei pressi dei giardini di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea, ad Agrigento.

A finire nei guai un trentenne romeno. L’uomo è stato denunciato per molestie e false dichiarazioni a pubblico ufficiale poiché, una volta identificato, ha fornito generalità false ed esibito anche un documento contraffatto. Per il trentenne è stato emesso anche un provvedimento che lo obbliga a non frequentare più la zona di via Atenea e dintorni.