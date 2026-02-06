il NIL CC di Palermo, supportato dalla Stazione CC Palermo Crispi, ha effettuato un accesso ispettivo presso una rinomata attività di rivendita di frutta e verdura ubicata nella zona residenziale del capoluogo. Nel corso dei controlli, i militari operanti hanno riscontrato gravi irregolarità, accertando la presenza di ben 6 lavoratori in nero, completamente sconosciuti alla P.A. e 1 lavoratore irregolare su 13 presenti.

L’attività imprenditoriale in parola è stata sospesa per aver superato il 10% della forza lavoro “in nero” presente sul posto. Sono state anche riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza, quali il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, l’omessa sorveglianza sanitaria e l’omessa formazione dei lavoratori, oltre che l’installazione di sistemi video sorveglianza non autorizzati dal locale Ispettorato del Lavoro e il distacco illecito di un lavoratore. Complessivamente, sono state elevate sanzione amministrative per € 28.400,00 e ammende per € 11.000,00.