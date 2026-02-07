Sarà il Vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, a presiedere la messa solenne nel giorno della festa liturgica della beata madre Speranza nella chiesa Gesù Amore Misericordioso. Il prelato, di origine deliana, invitato da don Calogero Statello, domenica 8 febbraio, sarà a Canicattì per celebrare insieme alla comunità e al gruppo di devoti la beata spagnola fondatrice del santuario di Collevalenza e della grande famiglia dell’Amore Misericordioso.

Prima della celebrazione eucaristica, in programma alle 18,30, monsignor Rumeo terrà una catechesi riflettendo su “Gli insegnamenti di madre Speranza e la misericordia… attualità di un messaggio”. Ad anticipare il momento di formazione, alle 16,30, la recita della breve novena all’Amore Misericordioso composta proprio dalla suora di Santomera famosa in tutto il mondo per la sua “santità”.

Prima della conclusione della celebrazione eucaristica, l’omaggio floreale alla statua della beata e la benedizione dei panini.

La festa si concluderà con la distribuzione dei pani benedetti ai presenti.

I sacerdoti e i laici dell’Amore Misericordioso invitano la comunità canicattinese e i devoti dei paesi limitrofi a partecipare numerosi. “Sarà un momento di grande gioia, emozione, formazione e condivisione nello spirito della grande famiglia dell’Amore Misericordioso ‘tutti uniti come una pigna e tutto per amore’, come ci insegna madre Speranza”.

Valentina Garlandi