“Un altro passo concreto, atteso da anni, diventa finalmente realtà. È stata avviata la procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Teatro Pirandello, intervento fondamentale per la messa in sicurezza e la tutela definitiva di uno dei luoghi simbolo della nostra identità culturale. Dopo mesi di progettazione, pareri, autorizzazioni e approvazioni, adesso si entra nella fase operativa vera: la gara pubblica che porterà all’apertura del cantiere”. Rende noto l’assessore Gerlando Principato che continua: “Parliamo di un intervento importante e strutturale: importo lavori € 508.525,49, di cui € 325.495,47 soggetti a ribasso, € 183.030,02 per oneri della sicurezza non ribassabili, CUP G42H25000340002. La procedura è pubblicata con scadenza offerte il 26 febbraio 2026, segno che il percorso amministrativo procede con tempi certi e trasparenti”.

“Non è soltanto una gara d’appalto.È la risposta concreta a un problema che la città conosce da troppo tempo: infiltrazioni, degrado, rischi per strutture e decorazioni.Con questi lavori interveniamo in modo definitivo sulle coperture della torre scenica, della platea e degli ambienti di servizio, restituendo sicurezza, funzionalità e dignità al nostro teatro.Come Assessore ai Lavori Pubblici provo una soddisfazione particolare: perché questo risultato non nasce da annunci, ma da atti, passaggi tecnici, delibere, autorizzazioni, lavoro quotidiano.Fatti, non parole.È questo il modo giusto di amministrare: prendersi cura dei beni comuni, proteggere il nostro patrimonio storico e investire nella bellezza.Perché tutelare il Teatro Pirandello significa tutelare la memoria e il futuro di Agrigento.Chi, come tanti di noi, ha vissuto anche fuori città sa quanto valore abbiano i luoghi che raccontano la nostra storia. E proprio per questo sentiamo ancora di più il dovere di conservarli e migliorarli.Questo intervento è un segnale chiaro: Agrigento crede nella cultura, nella qualità degli spazi pubblici e nella crescita della propria comunità.Adesso incrociamo le dita e andiamo avanti, con determinazione.Un altro impegno mantenuto. Un altro passo avanti per la nostra città.”