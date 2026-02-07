Un rombo d’eccellenza è pronto a scuotere le strade di Agrigento. Domenica 22 febbraio, la città dei Templi ospiterà uno dei raduni Porsche più imponenti mai realizzati in Sicilia: oltre 60 vetture della casa di Stoccarda sfileranno nel territorio agrigentino, dando vita alla più grande concentrazione di iscritti del marchio nell’Isola.

L’evento, organizzato dal gruppo Porsche più numeroso della regione, riunirà modelli che hanno segnato la storia dell’automobilismo e le ultime novità tecnologiche del brand, offrendo agli appassionati un colpo d’occhio raro e spettacolare. “Sarà un’occasione unica per ammirare le migliori macchine del territorio in una cornice d’eccezione”, ha dichiarato il presidente Dario Pellerito, promotore dell’iniziativa.

La giornata, però, non sarà soltanto una celebrazione della passione per i motori: l’obiettivo è anche quello di valorizzare Agrigento e il suo patrimonio paesaggistico e culturale, puntando sul turismo motoristico di qualità come leva per raccontare il territorio in modo nuovo, tra bellezza, identità e adrenalina.