Un grave incendio ha distrutto uno dei carri allegorici in fase di realizzazione per il Carnevale di Aragona 2026, a pochi giorni dall’inizio delle sfilate. L’episodio si è verificato sabato pomeriggio (7 febbraio 2026) in via Majorana, dove un gruppo di giovani volontari del Movimento Giovanile Aragonese stava lavorando alle ultime rifiniture.

Le fiamme, divampate improvvisamente per cause ancora in corso di accertamento, hanno avvolto il carro in pochi minuti, generando fumo nero visibile in tutto il centro abitato. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio evitando il propagarsi alle strutture vicine. Fortunatamente non si registrano feriti, né ustionati né intossicati, ma il danno è pesante: il carro è andato completamente distrutto, vanificando mesi di lavoro, sacrifici e passione dei ragazzi coinvolti.

Il Carnevale di Aragona, tradizione radicata nel territorio agrigentino, rappresenta un momento di aggregazione, creatività e divertimento per grandi e piccini. Il gruppo del Movimento Giovanile Aragonese (MCA), che da anni anima l’evento con carri colorati e satirici, ha reagito con determinazione: ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe intitolata “Ripartiamo dalle ceneri”.

La campagna, partita con un obiettivo iniziale di 1.000 euro per ricostruire il carro o supportare l’edizione 2026, ha superato ogni aspettativa: al momento sono stati raccolti 5.736 euro su 1.000 euro richiesti, grazie a oltre 250 donatori. Il messaggio della pagina è un appello alla comunità: «Riprendiamo dalle ceneri», con un’immagine evocativa che unisce il logo del carnevale 2026 al simbolo della fenice che rinasce, per trasmettere resilienza e voglia di non arrendersi.

«Il carro era il frutto di tanto impegno e sacrifici – si legge nella descrizione del fundraiser –. Aiutateci a risorgere come una fenice e a portare avanti la nostra tradizione». Il Movimento Giovanile Aragonese invita tutta la cittadinanza, i sostenitori e chi ama il Carnevale a contribuire, anche con piccole somme, per garantire che le sfilate possano svolgersi come previsto.

Chi volesse supportare l’iniziativa può visitare direttamente la pagina GoFundMe:

https://www.gofundme.com/f/cedxf2-ripartiamo-dalle-ceneri.

Il link è attivo e le donazioni sono ancora aperte