Wizz Air apre un nuovo collegamento tra Palermo e Sofia e rilancia la propria espansione in Sicilia. La compagnia low cost, insieme a Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino, ha annunciato la nuova rotta diretta verso la capitale bulgara, destinata a rafforzare il network internazionale dello scalo palermitano e ad ampliare le opportunità di viaggio verso l’Europa sud-orientale.

Il primo volo è in programma il 4 luglio 2026. La rotta sarà servita con tre frequenze settimanali, con operatività differenziata tra estate e inverno: nella stagione estiva le partenze saranno martedì, giovedì e sabato, mentre in inverno si volerà lunedì, mercoledì e venerdì. I biglietti sono già acquistabili sul sito wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ.

I collegamenti saranno operati con Airbus A321neo, aeromobili di nuova generazione che puntano su efficienza e comfort. La compagnia evidenzia che i velivoli sono caratterizzati da “consumi ridotti, maggiore efficienza operativa e un comfort superiore a bordo”.

“La nuova Palermo-Sofia rappresenta ancora una volta il ruolo centrale che la compagnia vuole dare alla Sicilia, una visione che rientra appieno nel nostro percorso di crescita,” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Siamo orgogliosi di offrire ai cittadini palermitani e siciliani un accesso diretto a una destinazione ricca di opportunità culturali e commerciali come la Bulgaria, continuando a investire nel territorio per generare nuovi flussi turistici e valore per l’economia locale. Questa nuova rotta è l’ennesimo frutto della nostra stretta partnership con Gesap. Cooperazione che si conferma più solida che mai e che lavora giornalmente nell’interesse dei passeggeri palermitani e siciliani. Non vediamo l’ora di vederli salire a bordo delle nostre nuove ed interessanti rotte. Let’s WIZZ, Palermo”.

Palermo–Sofia, una rotta strategica per lo scalo siciliano

Per l’Aeroporto di Palermo, il volo su Sofia rappresenta un passo ulteriore nel rafforzamento della rete internazionale, con ricadute attese anche sul fronte turistico ed economico. L’obiettivo è ampliare la connettività e intercettare flussi diversificati, sostenendo anche la destagionalizzazione grazie a una destinazione attrattiva lungo tutto l’anno.

“L’attivazione del nuovo collegamento diretto Palermo–Sofia rappresenta un passo concreto nella strategia di rafforzamento del network internazionale dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Lavoriamo per costruire una connettività sempre più ampia, stabile e diversificata, capace di generare valore non solo in termini di traffico passeggeri, ma anche di sviluppo economico, turistico e commerciale per l’intero territorio – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano – La partnership con Wizz Air si conferma strategica: l’apertura verso i Balcani e verso l’Europa sud-orientale amplia il posizionamento internazionale di Palermo e della Sicilia, intercettando nuovi flussi leisure, business e contribuendo in modo strutturale alla destagionalizzazione della domanda.

Questo nuovo volo su Sofia – conclude l’Ad di Gesap – si inserisce nel nostro percorso di crescita programmate che contempla più rotte mirate, maggiore qualità dei collegamenti e integrazione con le direttrici di sviluppo turistico e produttivo. Continueremo a investire su compagnie, destinazioni e servizi per rendere lo scalo palermitano sempre più competitivo nel Mediterraneo e sempre più centrale nelle scelte di viaggio dei passeggeri”.

Con l’ingresso di Sofia, la rete internazionale dello scalo palermitano arriva a 4 rotte verso 4 Paesi, confermando la crescita della connettività di Palermo e della Sicilia.

Due città, due anime: un ponte tra culture e paesaggi

Sofia, spesso definita la “Città che cresce ma non invecchia”, unisce storia e contemporaneità. Nel centro urbano convivono monumenti e resti archeologici, dalle cupole dorate della Cattedrale di Alexander Nevsky alle tracce dell’antica Serdica romana, mentre i quartieri più moderni raccontano l’evoluzione di una capitale sempre più dinamica.

Sul fronte opposto, Palermo continua a rafforzare il proprio richiamo internazionale. L’itinerario Arabo-Normanno, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si intreccia con mercati storici, tradizioni e identità mediterranea, rendendo la città una meta competitiva nel turismo urbano e culturale.