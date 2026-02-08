Report della Polizia municipale di Campobello di Licata. Accertamento dei proventi per le violazioni al codice della strada. Ecco i dettagli: accertamenti: 4.137,70 euro
riscossione con l’atto odierno: 1.768,30 euro
riscossione effettuate: zero euro
riscossione da effettuare: 2.369, 50 euro. L’atto comunale è trasmesso al responsabile dell’area Finanziaria, Antonio Fortunato Pitrola.
Giovanni Blanda


