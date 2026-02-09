AICA comunica ai cittadini del Comune di Canicattì un importante chiarimento operativo a supporto del percorso di regolarizzazione delle utenze attualmente in corso sul territorio.

Al fine di non creare disagi alle famiglie e alle attività che hanno scelto di intraprendere la strada corretta della legalità, AICA autorizzerà il servizio autobotti anche a favore degli utenti che risultano in fase di regolarizzazione, purché:

sia stata regolarmente presentata l’istanza di allaccio o di regolarizzazione;

la domanda sia trasmessa via PEC oppure depositata presso gli uffici AICA competenti.

In questa fase sarà sufficiente la presa in carico formale dell’istanza da parte di AICA per consentire l’erogazione del servizio autobotti, in attesa del completamento dell’iter amministrativo.

Al fine di garantire maggiore tempestività, rapidità di presa in carico e semplicità operativa, AICA privilegia l’invio delle istanze tramite posta elettronica certificata (PEC), canale che consente una gestione più veloce delle richieste e una risposta più efficace ai bisogni dei cittadini.

Resta comunque garantita la possibilità di presentazione delle istanze anche presso gli uffici AICA, a conferma della costante attenzione dell’Azienda nel restare sempre al fianco dei cittadini.

Questa misura rappresenta un’ulteriore apertura concreta a favore dei cittadini, pensata per accompagnare e sostenere chi ha deciso di mettersi in regola, senza interrompere un servizio essenziale come l’approvvigionamento idrico.

L’Azienda conferma ancora una volta di essere al fianco dei cittadini, lavorando ogni giorno per garantire il diritto all’acqua, nel rispetto delle regole, con spirito di collaborazione e responsabilità condivisa.