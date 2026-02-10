“” Giornata dei calzini spaiati – Diverso da chi?”” e’ l’iniziativa celebrata a scuola Campobello di Licata.
“” Ogni studente è unico – e’ lo slogan – : nei pensieri, nei tempi, nei sogni, nel modo di vedere il mondo.
C’è chi impara ascoltando, chi facendo, chi sbagliando.
C’è chi parla tanto e chi osserva in silenzio.
E va bene così.
La scuola è il luogo dove queste differenze si incontrano ogni giorno, si confrontano ma soprattutto crescono insieme.
Non per diventare tutti uguali, ma per imparare a rispettarsi e a valorizzarsi.
Perché “diverso” non è un problema da risolvere.
È una possibilità da accogliere””.
Giovanni Blanda
