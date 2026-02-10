

“” Giornata dei calzini spaiati – Diverso da chi?”” e’ l’iniziativa celebrata a scuola Campobello di Licata.

“” Ogni studente è unico – e’ lo slogan – : nei pensieri, nei tempi, nei sogni, nel modo di vedere il mondo.

C’è chi impara ascoltando, chi facendo, chi sbagliando.

C’è chi parla tanto e chi osserva in silenzio.

E va bene così.

La scuola è il luogo dove queste differenze si incontrano ogni giorno, si confrontano ma soprattutto crescono insieme.

Non per diventare tutti uguali, ma per imparare a rispettarsi e a valorizzarsi.

Perché “diverso” non è un problema da risolvere.

È una possibilità da accogliere””.

Giovanni Blanda