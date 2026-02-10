L’amministrazione comunale di Delia continua a lavorare per rendere la città più bella, moderna, vivibile, accogliente. Infatti, la giunta comunale presieduta dal sindaco Gianfilippo Bancheri ha deciso di aderire e partecipare all’avviso pubblico “Progetti di valore: investimenti per la crescita sostenibile dei Comuni Siciliani” dell’Assessorato Regionale dell’ Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Energia della Regione Siciliana.

Nello specifico, l’amministrazione comunale ha focalizzato la propria attenzione su Piazza Castello, con un progetto di riqualificazione, redatto dall’architetto Luca Spilla, per un importo di 1,3 mln di euro.

Il progetto prevede – tra le altre cose – il rifacimento delle pavimentazioni e degli impianti, il restauro della scultura della “Statio Petiliana”, la realizzazione di una fontana.

“Dal primo giorno del mio insediamento, ormai 13 anni fa, ho sempre avuto grande attenzione sui finanziamenti che potevano rendere migliore la nostra città. Abbiamo ammodernato ed efficientato la biblioteca, il palazzo comunale e due scuole, ristrutturato la chiesa Madre e le vie adiacenti, illuminato il castello dopo decenni di buio e ammodernato l’illuminazione pubblica con impianti a led, abbiamo realizzato la struttura dove nascerà il teatro comunale, sistemato lo stadio comunale e tanto altro ancora. Abbiamo portato a Delia milioni di euro di finanziamenti e ho motivo di ritenere che oggi Delia sia più bella e sicura di 13 anni fa. Ci siamo spesi tanto sul decoro urbano perché ritengo che questo sia importante perché rende la città più vivibile, rafforza il senso di comunità e trasmette rispetto per gli spazi che condividiamo. Sono fiducioso sull’accettazione di questo progetto e ci tengo a precisare che nessun onere eventualmente graverà sul bilancio comunale in quanto la somma occorrente troverà copertura finanziaria nel caso di ammissione a finanziamento del progetto”