Funzioni religiose delle” “Sante 40 Ore” ” a Campobello di Licata. Dopo il turno della Chiesa BMV Immacolata, nella Chiesa San Giuseppe, sino a mercoledì (11 Febbraio): alle ore 10, Santa messa, seguiranno Esposizione eucaristica, recita dell’Angelus e Ora media.
Dalle ore 15: “” Coroncina della Divina Misericordia””, preghiera comunitaria, Santo Rosario eucaristico cantato, vespri e benedizione solenne.
Seguiranno: Chiesa B. M. V. Lourdes e Chiesa Gesu’ e Maria.
Sabato 14 Febbraio: dalle ore 10: Santa messa, Esposizione eucaristica, Angelus e Ora media.
Dalle ore 15:” “Coroncina della Divina Misericordia” “, preghiera comunitaria e Santo Rosario.
A seguire, dalle ore 18,30: reposizione del Santissimo Sacramento, Santa messa, Esposizione eucaristica, vespri e benedizione solenne.
Giovanni Blanda