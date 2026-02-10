A fare il ‘palo’ era la donna ventiseienne al nono mese di gravidanza, mentre il compagno, 24 anni, si intrufolava in una villetta di una zona residenziale di Gela e rubava gioielli e oggetti per un valore di circa 3500 euro. La polizia di Gela li ha arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in abitazione in concorso.

Gli agenti hanno notato l’auto della coppia, una Bmw X3 bianca già segnalata nei giorni scorsi da alcuni residenti, aggirarsi in un quartiere della città dove si trovano numerose villette e dove nei giorni scorsi si erano registrati alcuni furti. Parcheggiata l’auto, la donna è rimasta a fare da palo mentre il compagno si introduceva in una delle abitazioni.

L’uomo è stato fermato dai poliziotti mentre scavalcava la recinzione con in mano un sacco contenente orologi, monili in oro e bigiotteria rubati nell’appartamento. I due sono stati portati in commissariato e il gip ha disposto per la donna, già indagata per un altro furto, gli arresti domiciliari e per l’uomo e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nell’appartamento della coppia, gli agenti hanno trovato un’aspirapolvere completa di accessori e un robot da cucina corrispondenti ad oggetti denunciati in un furto lo scorso 20 gennaio.