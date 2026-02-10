Un uomo di 38 anni già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Carini, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata, al termine di un intervento conclusosi con il ferimento seppur lieve di un militare.

I fatti si sono verificati presso il domicilio dell’indagato, dove i tutori dell’ordine, sono stati inviati dalla centrale operativa a seguito di una segnalazione.


Poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe minacciato di morte gli zii brandendo una pistola a salve e generando in loro, un forte senso di malessere e impotenza.

I militari giunti sul posto hanno tentato di riportare la calma e intimato al 38enne, rientrato dopo una breve assenza nell’appartamento, di consegnare l’arma. Lo stesso non accettando la presenza dei Carabinieri, è andato in escandescenza aggredendo quest’ultimi e causando lesioni personali a uno di essi.

Con il supporto di un secondo equipaggio, la situazione è stata riportata sotto controllo e l’indagato è stato bloccato e tratto in arresto.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e, disposto nei confronti dell’indagato, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE