Un uomo di 38 anni già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Carini, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata, al termine di un intervento conclusosi con il ferimento seppur lieve di un militare.

I fatti si sono verificati presso il domicilio dell’indagato, dove i tutori dell’ordine, sono stati inviati dalla centrale operativa a seguito di una segnalazione.

Poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe minacciato di morte gli zii brandendo una pistola a salve e generando in loro, un forte senso di malessere e impotenza.

I militari giunti sul posto hanno tentato di riportare la calma e intimato al 38enne, rientrato dopo una breve assenza nell’appartamento, di consegnare l’arma. Lo stesso non accettando la presenza dei Carabinieri, è andato in escandescenza aggredendo quest’ultimi e causando lesioni personali a uno di essi.

Con il supporto di un secondo equipaggio, la situazione è stata riportata sotto controllo e l’indagato è stato bloccato e tratto in arresto.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e, disposto nei confronti dell’indagato, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.