Un uomo di 60 anni, ubriaco, ha aggredito il personale sanitario al pronto soccorso dell’ospedale Cimino di Termini Imerese, dove si era recato per controllare la pressione sanguigna. Una volta assistito, è stato invitato ad attendere fuori del pronto soccorso e a quel punto l’uomo ha aggredito la guardia giurata – cercando di sottrargli la pistola dalla fondina – e poi ha sferrato un pugno a un infermiere che è riuscito a schivare il colpo; infine, si è scagliato contro un altro infermiere colpendolo alla spalla. I carabinieri lo hanno trovato ancora in forte stato di agitazione, mentre urlava e insultava i presenti. Il sessantenne è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti del personale sanitario.
60enne ubriaco aggredisce in ospedale guardia giurata e infermiere, arrestato
