Assemblea regionale della Democrazia cristiana a Caltanissetta domenica 22, a Caltanissetta, presso l’Hotel Ventura. “Direzione Futuro” e’ il titolo scelto per la giornata, i cui lavori avranno inizio alle ore 10 e vedranno la partecipazione dei deputati regionali, del presidente regionale del partito, Laura Abbadessa, dei tre commissari regionali, Salvatore Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, e dei dirigenti e delle delegazioni provenienti da tutta la Sicilia.

L’Assemblea regionale rappresenterà “un importante momento di confronto e di approfondimento politico-organizzativo, finalizzato a fare il punto sull’attivita’ del partito, sulle prospettive future e sulle principali sfide che attendono la Democrazia cristiana in Sicilia”. Sara’ una giornata di “lavoro e di partecipazione”, con l’obiettivo di “rafforzare il radicamento territoriale del partito e rilanciare l’azione politica in coerenza con i valori storici della Democrazia Cristiana, definendo strategie organizzative e prospettive future, in una fase decisiva di rilancio e consolidamento sul territorio”.