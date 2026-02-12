Avrebbe impugnato un bastone al culmine di un diverbio con la madre minacciandola di farle de male. I residenti della zona sentono del trambusto e chiamano le forze dell’ordine. È successo ad Agrigento dove un ventenne è andato in escandescenza al rifiuto della giovane madre di dargli del denaro che, a quanto pare, sarebbe servito per acquistare stupefacente.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, hanno scongiurato conseguenze ben più gravi. Il ventenne è stato trasferito in ambulanza all’ospedale e la sua posizione adesso è al vaglio.