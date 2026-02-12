Un 27enne catanese è stato arrestato dalla Polizia per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma comune da sparo. L’uomo, che si trovava già ai domiciliari nel rione Villaggio Dusmet, domenica pomeriggio, al culmine di una lite, avrebbe sparato con un fucile a un vicino di casa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 27enne avrebbe esploso dapprima un colpo contro l’abitazione di un parente della vittima, causando un foro sulla parete e provocando la reazione di quest’ultima, che si era recata minacciosamente verso l’abitazione da cui riteneva provenire il colpo. Il 27enne, però, prima ancora che l’uomo salisse verso la scalinata che porta alla sua casa, ha esploso un colpo di fucile colpendolo a una gamba. La vittima è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico a causa delle importanti lesioni riportate. Gli investigatori della Squadra mobile sono riusciti a individuare anche il luogo in cui il 27enne aveva nascosto il fucile usato per sparare: una mansarda dell’abitazione celata da una botola. Per il 27enne è scattato l’arresto e, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.