A causa delle intense e avverse condizioni meteorologiche che stanno colpendo la Sicilia, il sindaco di Camastra Dario Gaglio ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 10 del 12 febbraio 2026, intitolata “Divieti ed interdizioni a garanzia della pubblica e privata incolumità”.

Il provvedimento, adottato in via contingibile e urgente, dispone la chiusura immediata di diversi luoghi pubblici per tutelare la sicurezza della popolazione:

• Cimitero Comunale

• Villa Comunale

• Tutti gli impianti sportivi

• Le scuole di ogni ordine e grado (asili, elementari, medie e superiori presenti sul territorio comunale)

Parallelamente, è stato attivato il COC – Centro Operativo Comunale, organismo deputato al monitoraggio costante della situazione meteo e alla gestione coordinata dell’emergenza sul territorio.

Il primo cittadino, attraverso l’avviso diffuso alla cittadinanza, invita tutti i residenti a prestare la massima prudenza e a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Particolare attenzione viene raccomandata nelle aree alberate, nelle zone esposte a rischio idrogeologico e in prossimità di edifici potenzialmente instabili.

Il maltempo ha già provocato i primi danni nel comune: è segnalata la caduta di un albero e il crollo parziale di un immobile. Episodi che hanno reso ancora più necessario l’intervento precauzionale dell’amministrazione.

«In un momento come questo – si legge nel testo dell’ordinanza – è fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno. Evitiamo situazioni di pericolo e seguiamo le indicazioni delle autorità», ha fatto sapere il sindaco Gaglio.