Le strutture scolastiche continuano a rivestire un ruolo centrale nell’agenda dell’amministrazione comunale di Delia guidata dal sindaco, Gianfilippo Bancheri.

In questi ultimi anni sono stati effettuati diversi interventi: messa in sicurezza della scuola primaria di viale Europa; efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado di via Dolce; riduzione del rischio sismico nello stesso edificio di via Dolce e nella scuola dell’infanzia di via Pertini.

Adesso, la giunta ha approvato l’adesione al meccanismo di incentivazione “Conto Termico 3.0” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al fine di realizzare un intervento di efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico “Giovanni XXIII” di Viale Europa.

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione del cappotto termico e di un sistema di aerazione caldo freddo a tetto e il potenziamento dell’impianto fotovoltaico

Si tratta di un intervento che, se approvato, prevede il riconoscimento di un contributo fino al 100% delle spese ammissibili.

Come spiegato dal sindaco Bancheri e dall’assessore Paolo Giordano, “Investire nella scuola è fondamentale per permettere ai nostri giovani cittadini di studiare e crescere in un ambiente ideale. E farlo rispettando e tutelando l’ambiente è il primo insegnamento che possiamo dar loro in una fase in cui il cambiamento climatico, come sappiamo, è forse la più importante emergenza. Da qui la volontà di accedere a questo strumento che ci permetterebbe di ammodernare ulteriormente la nostra struttura scolastica. Infatti, questo finanziamento, finalizzato alla promozione di interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici, si sposa pienamente con quella che è la nostra vision: miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio comunale; riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti; contenimento della spesa pubblica. Siamo già a lavoro per realizzare un progetto competitivo che possa essere finanziato”.