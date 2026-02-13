

Sabato 14 febbraio 2026, giorno simbolo dell’amore, Silvia Lotti e Silvio Benedetto scelgono di celebrarlo — e insieme salutarlo — attraverso l’arte, la parola e la condivisione. L’appuntamento è alle ore 17.30 presso la Minerva, in via Marconi 1, a Campobello di Licata.

L’evento, ruota attorno al tema “Amori”, una mostra collettiva che vede protagoniste opere pittoriche di Silvia Lotti e Silvio Benedetto insieme ai pittori dell’Isola che c’è e ad altri artisti invitati. Disegni, pitture e tecniche miste dialogano tra loro, componendo un percorso visivo dedicato alle molteplici forme dell’amore: romantico, ironico, malinconico, carnale e poetico.

Accanto alla mostra, il pomeriggio propone un articolato programma performativo. La parola prende vita nella lettura della poesia “I ragazzi che si amano” di Jacques Prévert, affidata a Carmela Burgio, mentre la voce recitante di Silvia Lotti conduce il pubblico in “Pierrot e la luna”, libero adattamento dell’opera di Albert Giraud resa celebre dalle musiche di Arnold Schönberg. Silvio Benedetto completa il percorso con brani tratti dai suoi testi teatrali, tutti legati al filo conduttore dell’amore.

Elemento distintivo dell’incontro sarà la presentazione del copione “Le dieci prove del cuore” di Diego Alù, che diventa anche esperienza condivisa: il pubblico, infatti, potrà assistere e partecipare attivamente a una prova di allestimento teatrale guidata da Silvia Lotti, arrivando persino a “firmare” una parte del lavoro scenico in costruzione.

Ingresso libero e, come da tradizione, chiacchiere di Carnevale a conclusione dell’evento, per salutare l’amore con leggerezza, arte e convivialità.

Un appuntamento da non perdere per chi ama l’arte che coinvolge, emoziona e si costruisce insieme.