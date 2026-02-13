In stato confusionale stava percorrendo in bicicletta elettrica l’autostrada A18 Messina-Catania, peraltro contromano e in corsia di sorpasso. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos sono intervenuti fermando il 23enne. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nei pressi dei caselli di Giardini Naxos dell’autostrada A18, in un punto particolarmente trafficato. Numerose le segnalazioni giunte alla Sala operativa della Polizia stradale da parte di conducenti che si sono trovati davanti la sagoma di un uomo in bicicletta, in evidente stato confusionale. Considerata la condotta estremamente pericolosa che si sono trovati di fronte e al fine di evitare ben più gravi conseguenze, gli agenti, dopo aver bloccato il traffico e aver intimato il fermo immediato del ciclista, hanno dovuto rincorrerlo fino alla più vicina area di servizio dove lo stesso, dopo aver abbandonato il mezzo, si era riparato per evitare l’identificazione. Secondo quanto poi ricostruito, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, il ciclista si era immesso in autostrada dai caselli di Giardini per raggiungere la città di Catania essendo, a suo dire “un agente speciale” e che la bici apparteneva “ad un noto personaggio mafioso”. Attese le condizioni psicofisiche del ciclista, lo stesso è stato affidato alle cure del personale del 118, nel frattempo intervenuto, per essere trasportato all’ospedale di Taormina dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio; la bici elettrica è stata riconsegnata al legittimo proprietario che nel frattempo ne aveva denunciato il furto.
In bici elettrica e contromano su A18, fermato 23enne
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Tentata estorsione ai genitori, assolto 24enne di Canicattì
Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto l’assoluzione nei confronti di un 24enne di Canicattì, finito a...
Emergenza acqua a Canicattì: ANAFePC scrive a Schifani e alla Prefettura
L’Associazione ANAFePC interviene in merito alla persistente e grave crisi idrica che da tempo compromette la regolare fornitura di acqua potabile nei comuni...
Camastra, maltempo: il sindaco Dario Gaglio chiude scuole, cimitero e aree pubbliche con ordinanza...
A causa delle intense e avverse condizioni meteorologiche che stanno colpendo la Sicilia, il sindaco di Camastra Dario Gaglio ha emanato l’Ordinanza Sindacale...
Campobello di Licata, chiusura al traffico veicolare di Piazza XX Settembre per eventi carnevale
Ordinanza del Comune di Campobello di Licata, firmata dal sindaco Vito Terrana. Disposta la chiusura al traffico veicolare di Piazza XX Settembre, nel giorno...
“Suo padre è coinvolto in una rapina”, impiegata truffata consegna 10 mila euro in...
“Suo padre è stato coinvolto in una rapina e dobbiamo confrontare i preziosi sottratti da una gioielleria”. Questo il tenore delle frasi rivolte ad...
Campobello calcio a 5 under 15 trionfa nel torneo
Campionato di Calcio a 5, riservato agli Under 15. Eccellenti notizie dal Campobello, di Sebastiano Caizza e Toto' Uzzo, tra gli altri. Il torneo e'...
Delia, obiettivo efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico “Giovanni XXIII”
Il progetto prevede la realizzazione del cappotto termico e di un sistema di aerazione caldo freddo a tetto e il potenziamento dell’impianto fotovoltaico Le strutture...