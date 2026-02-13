Al via oggi la 38esima edizione del Carnevale Storico di Ravanusa. Oltre ai momenti di divertimento che vedranno la partecipazione di ben 8 carri allegorici, concerti musicali e momenti di attrazione per grandi e piccini particolare attenzione è stata posta dall’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Pitrola alla valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali. Ieri sera in municipio la conferenza stampa di presentazione.