I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno sequestrato circa 200 grammi di sostanze stupefacenti ed arrestato una persona nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio operanti all’interno della Provincia.

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo di Caltanissetta, attraverso preliminari attività di controllo e analisi del territorio, hanno individuato e bloccato a Mazzarino, in flagranza di reato, una persona, che portava un pacco appena ritirato da un centro spedizioni, all’interno del quale sono stati rinvenuti due involucri del peso complessivo di gr.200 contenenti hashish e marijuana. Le successive perquisizioni domiciliari permettevano di rinvenire ulteriori strumenti utili al confezionamento ai fini dello spaccio.

Il responsabile, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tratto in arresto e, successivamente, tradotto presso la casa circondariale di Gela. Si rappresenta che per l’indagato coinvolto vale la presunzione di innocenza. Ulteriori attività sono in corso al fine di disarticolare la filiera di approvvigionamento, prevalentemente strutturata attraverso canali di vendita presenti su varie piattaforme social dedicate, divenute ormai delle piazze di spaccio virtuali.

L’intera operazione ha consentito di sottrarre lo stupefacente dalla vendita nell’area gelese, con un potenziale profitto per le locali consorterie criminali, all’atto della distribuzione nelle aree di spaccio presenti sul territorio, di circa 10.000 euro. L’attività svolta dalle fiamme gialle nissene rappresenta un ulteriore importante risultato del costante impegno nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti a presidio della legalità.