Raccolta di sangue a Campobello di Licata, domenica 15 febbraio. La donazione avrà luogo nella sede dell’associazione Avis, in via Nicotera, alle ore 8, nei pressi della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”. Nel mese di marzo in calendario la successiva raccolta del plasma sanguigno.
“” Donate sangue””, continua ad essere questo l’appello dell’Avis.
Giovanni Blanda
Raccolta di sangue a Campobello di Licata
