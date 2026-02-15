Raccolta di sangue a Campobello di Licata, domenica 15 febbraio. La donazione avrà luogo nella sede dell’associazione Avis, in via Nicotera, alle ore 8, nei pressi della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”. In calendario 22 Febbraio la successiva raccolta del plasma sanguigno.
“” Donate sangue””, continua ad essere questo l’appello dell’Avis.
Giovanni Blanda


