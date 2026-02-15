Previsti a breve interventi di manutenzione straordinaria su cinque strade provinciali della zona ovest a ridosso del confine con la provincia di Trapani. Si tratta delle S.P. n. 42 (Menfi-Partanna), n. 43 (Montevago alla SP n. 42), n. 44B (Sambuca – bivio Spadolilli – SS 624 – staz. Gulfa – S.Margherita Belice), n. 45 (n.9 di Veneria alla SP 44 B-S.Margherita Belice – Salaparuta), e n. 83 (dalla SP 44-A S.M.Belice-Salaparuta alla SS 624 – confine prov. di Palermo), per la cui manutenzione è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’impresa VOTI GROUP SRL di Marsala (TP), aggiudicataria della gara per un importo complessivo di 1.550.000,00 euro più Iva (compresi 46.500,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), finanziati con fondi statali previsti dal D.L. n. 95 del 30.06.2025. L’accordo quadro è biennale e decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali.

Previsti numerosi interventi, tra i quali la realizzazione di gabbionate di controripa e sottoscarpa per il contenimento e drenaggio dei fronti stradali, il rifacimento dei cassonetti stradali dissestati, la risagomatura delle sedi stradali deformate, bitumatura, posa di nuove barriere di protezione e realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.

Attesi, dunque, ulteriori miglioramenti della situazione della rete viaria interna grazie all’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. “Altri contratti saranno sottoscritti per consentire in tempi brevi interventi su una rete molto estesa” afferma il Presidente Pendolino “per la cui manutenzione si attendono ulteriori finanziamenti”.