E’ morto cadendo dal secondo piano un giovane tunisino di 28 anni ad Alcamo. La morte in via Galilei, piccola traversa che si affaccia sul principale corso VI Aprile.

Il volo dal balcone di un appartamento al secondo piano di una palazzina di circa otto metri non ha lasciato scampo al giovane.

I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma non ci sono riusciti. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trovato nell’edificio forse per commettere un furto. Ha tentato la fuga tra i balconi ma ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. E’ stata disposta l’autopsia.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul luogo della tragedia è arrivato il personale del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate incompatibili con la sopravvivenza.

La strada è stata chiusa per consentire i rilievi e garantire la sicurezza. La polizia municipale ha presidiato l’area, regolando il traffico e impedendo l’accesso ai passanti per diverse ore. Nel frattempo, i militari dell’Arma hanno raccolto testimonianze tra i residenti e avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica.

Il giovane risulterebbe incensurato. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, che servirà a stabilire in modo definitivo le cause della morte. La salma si trova nella camera mortuaria del cimitero cittadino, a disposizione della magistratura.