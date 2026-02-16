Area comunale Affari generali del Comune di Campobello di Licata.
Nominata la Commissione ad hoc per la redazione della graduatoria degli aventi diritto per l’azione denominata “Potenziamento del trasporto di studenti con disabilita’, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per la concessione di un contributo economico.
La composizione della commissione: Salvatore Grasso, Presidente
Maria Raimondo Cannadoro e Domenica Stefania Madonna, componenti
Emanuela Marchese, segretaria verbalizzante.
La determina non comporta impegno di spesa.
Giovanni Blanda
