Volgono al termine, a Campobello di Licata, le funzioni religiose delle “” Sante Quarantore””, per
concludersii martedì 17 febbraio, nella Chiesa Gesu’ e Maria.
Dalle ore 10, Santa messa, Esposizione eucaristica, recita dell’Angelus e Ora media.
A cominciare dalle ore 15: “” Coroncina della Divina Misericordia””, preghiera comunitaria, Santo Rosario eucaristico cantato, vespri e benedizione solenne.
Le ” “Sante Quarantore” sono curate e animate dal Clero locale.
Giovanni Blanda
