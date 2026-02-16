Volgono al termine, a Campobello di Licata, le funzioni religiose delle “” Sante Quarantore””, per

concludersii martedì 17 febbraio, nella Chiesa Gesu’ e Maria.

Dalle ore 10, Santa messa, Esposizione eucaristica, recita dell’Angelus e Ora media.

A cominciare dalle ore 15: “” Coroncina della Divina Misericordia””, preghiera comunitaria, Santo Rosario eucaristico cantato, vespri e benedizione solenne.

Le ” “Sante Quarantore” sono curate e animate dal Clero locale.

Giovanni Blanda