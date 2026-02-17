Il Sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, ha firmato il decreto sindacale sulla nomina del dott. Pietro Nicola Amorosia, segretario reggente del Comune di Campobello di Licata, quale responsabile della prevenzione, trasparenza e Corruzione. Al neo nominato spettera’ il compito di predisporre – tra l’altro – il Piano triennale della prevenzione. E’ stato il Sindaco a darne comunicazione, attraverso l’Albo Pretorio comunale on line.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, el dott. Pietro Nicola Amorosia responsabile della prevenzione, trasparenza e Corruzione
