Dopo l’esplosione avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì in via Carso a Licata, è arrivata l’ordinanza per “Dichiarare Inagibile/Inabitabile l’immobile costituito da 5 (cinque) piani fuori terra e relativo tetto di copertura a falda sito in questo Comune, nella via Carso civico 104 e prospetto retrostante in via Rettifilo Garibaldi civico 141, e l’immobile sito in via Doberdo civici 2-2A costituito da n. 3 piani fuori terra più sottotetto con copertura a falda, fino a quando non si sarà provveduto ad effettuare le opportune opere di consolidamento strutturale (e/o demolizione) necessario per ripristinare le condizioni di abitabilità e agibilità, in considerazione del crollo, a seguito di scoppio e successivo incendio, dello stesso edificio avvenuto in data 13/02/2026, per il quale è stato necessario, nell’immediato, l’intervento di una ditta privata per procedere alla demolizione delle parti cadenti rimasti in bilico oltre allo smontaggio del tetto e alla rimozione dei detriti che hanno invaso la sede stradale”. Nell’esplosione causata dalla presenza di una bombola del gas, una coppia, marito e moglie sono rimasti ustionati; lui si trova ricoverato al centro grandi ustioni di Palermo per delle gravi ferite al volto e alle mani, la moglie è sotto osservazione presso il nosocomio di Licata.