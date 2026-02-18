Sono previsti nuovi interventi sulla rete viaria di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stato infatti pubblicato il bando di gara relativo all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona EST. I vari sopralluoghi effettuati dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali hanno evidenziato danni e cedimenti della sede stradale in diversi punti, che richiedono diversi interventi per il ripristino della situazione originaria e la messa in sicurezza delle arterie stradali che collegano diversi centri abitati e distretti agricoli. Tra i lavori previsti la posa di gabbionate di contenimento, pozzetti di raccolta delle acque superficiali per il deflusso delle acque meteoriche, ripristino del sottofondo stradale, pulitura di cunette, tombini e ponticelli, posa di nuove barriere di protezione e di segnaletica verticale e orizzontale. L’importo a base d’asta è di 1.957.000,00 euro più Iva, compresi 58.710,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), interamente finanziati con fondi regionali previsti dalla Legge 145/2018 (art. 1, c.883) destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 9 marzo 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio, trattandosi di procedura di gara telematica e con inversione procedimentale, Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 10 marzo 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

“Il nostro impegno per migliorare la sicurezza delle strade di nostra competenza continua” afferma il Presidente Giuseppe Pendolino “e nuove gare d’appalto sono in programma grazie ai numerosi finanziamenti ottenuti”.