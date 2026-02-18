Variazione al Bilancio di previsione finanziario, approvata dalla giunta municipale di Campobello di Licata, guidata dal Sindaco Vito Terrana.
La deliberazione esitata per conseguire l’obiettivo del pieno utilizzo di risorse di derivazione statale, regionale o europea, destinate al fine degli interventi da realizzare, per la somma di euro 122.804,16.
Il Comune provvedera’ in seguito ad inserire gli interventi negli strumenti di programmazione.
L’Esecutivo, nella stessa seduta, ha approvato il settore/settore dei rischi di corruzione e trasparenza.
Giovanni Blanda
Variazione al Bilancio di previsione finanziario approvata dalla giunta municipale di Campobello di Licata
Variazione al Bilancio di previsione finanziario, approvata dalla giunta municipale di Campobello di Licata, guidata dal Sindaco Vito Terrana.