Al fine di prevenire le criticità’ funzionali, in particolare legate alle ricorrenti defezioni da parte dei componenti di seggi elettorali, tutti gli elettori ed elettrici, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma (presidente di seggio) e diploma di licenza media inferiore (scrutatore), possono presentare domanda di disponibilita’, per essere inseriti nelle liste aggiuntive di presidente di seggio e scrutatore elettorale. L’istanza e’ valida solo per questa tornata elettorale.
Alla domanda – da presentare al Comune – deve essere allegata fotocopia di documento di riconoscimento.
Giovanni Blanda