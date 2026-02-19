Ad Agrigento la bolletta dell’acqua si tinge di giallo. Recentemente una sentenza del Tribunale ha acceso i riflettori sui contatori di Aica, l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini. Un vero e proprio caso, su cui si concentra l’intervento della delegazione siciliana dell’associazione Codici, che si è attivata per tutelare i consumatori.

“È di pochi giorni fa – dichiara Manfredi Zammataro, Segretario di Codici Sicilia – la notizia della vittoria in Tribunale di un condominio di Fontanelle che aveva contestato le bollette salatissime dell’acqua. La vicenda risale a fine 2018, quando è stato sostituito il contatore. Dall’entrata in funzione del nuovo dispositivo, i consumi hanno registrato un aumento vertiginoso. Una verifica effettuata nel 2021 ha dimostrato che il contatore del gestore rilevava consumi di 1,75 volte superiori al reale. Tutto questo si è tradotto in una riduzione drastica delle bollette da pagare, che sono scese dagli oltre 26mila euro richiesti a poco meno di 13mila euro da versare. Il danno è enorme ed evidente. Il timore, e questo è il motivo della nostra iniziativa, è che possano esserci altre situazioni analoghe. Magari in alcuni casi, in cui invece di un intero condominio è coinvolto un singolo utente, quest’ultimo potrebbe aver subito questo errore pagando. Per questo motivo abbiamo deciso di inviare una diffida inibitoria ad Aica affinché interrompa un’azione evidentemente scorretta, perché le cifre indicate dal cantore che non funziona non sono giuste. Al tempo stesso invitiamo i consumatori della provincia di Agrigento a segnalare eventuali anomalie nella bolletta idrica. Siamo pronti a fornire tutta l’assistenza necessaria affinché gli utenti paghino quanto dovuto e non quanto indicato da un contatore malfunzionante”.

Codici Sicilia invita i consumatori a verificare a controllare la bolletta idrica degli ultimi anni. È possibile segnalare eventuali costi eccessivi sospetti telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.