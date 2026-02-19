“G” è certificato ORO! Dopo aver conquistato le classifiche debuttando al #1 degli album più venduti, l’ultimo disco di inediti di GIORGIA viene oggi certificato ORO (dati Fimi-Niq).

Un nuovo riconoscimento che va ad aggiungersi ai successi dell’ultimo anno, dal DOPPIO PLATINO per LA CURA PER ME che ha superato i 165 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025, agli oltre 100.000 biglietti venduti per i live, passando dalla conquista dei vertici di tutte le classifiche radio con i singoli estratti da “G”.

Oltre al tour nei palasport che la vedrà protagonista a marzo, Giorgia sarà in concerto nel corso della prossima estate con “G – Summer”, 12 date in alcune delle più belle location estive tra cui due appuntamenti speciali all’Arena di Verona e alla Reggia di Caserta.

Il tour estivo farà tappa anche a Catania il 28 luglio per un imperdibile live alla Villa Bellini sul palco di Sotto Il Vulcano Fest, rassegna di concerti organizzati da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.

Queste le date di “G – Summer”:

13/07/2026 VIGEVANO (PV) – VIGEVANO IN CASTELLO / CASTELLO SFORZESCO

15/07/2026 ASTI – ASTI MUSICA / PIAZZA ALFIERI

17/07/2026 PALMANOVA (UD) – ESTATE DI STELLE 2026 / PIAZZA GRANDE

19/07/2026 CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

21/07/2026 ESTE (PD) – ESTE MUSIC FESTIVAL / CASTELLO CARRARESE

23/07/2026 PISA – PISA SUMMER KNIGHTS / PIAZZA DEI CAVALIERI

28/07/2026 CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST / VILLA BELLINI

01/08/2026 ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL / TEATRO AL CASTELLO

03/08/2026 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – TIRRENO FESTIVAL / ARENA DEI CEDRI

06/08/2026 OSTUNI (BR) – ARENA BIANCA 2026 / FORO BOARIO

21/09/2026 CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE

28/09/2026 VERONA – ARENA DI VERONA

In attesa delle date estive, Giorgia tornerà live nei palasport a marzo con la seconda parte del tour “G PALASPORT” che, dopo le 9 date sold out del 2025, la vedrà protagonista di altre 9 attese date, che stanno registrando un tutto esaurito dopo l’altro.

Qui le prossime date del “G PALASPORT”:

13 MARZO 2026 | TORINO – Inalpi Arena

16 MARZO 2026 | ROMA – Palazzo dello Sport

18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio SOLD OUT

19 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio SOLD OUT

21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena

23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum

30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT

Ad accompagnare Giorgia sul palco Sonny Thompson (basso/chitarra), Mike Scott (chitarra), William Mylious Johnson (batteria), Gian Luca Ballarin (piano/tastiere), Fabio Visocchi (tastiere), Diana Frodella (corista), Andrea Faustini (corista), Valentina Sgarbossa (archi – violoncello), Caterina Coco (archi – violino), Alessio Cavalazzi (archi – violino), Matteo Lipari (archi – viola).

Sul palco Giorgia porterà, oltre ai suoi più grandi successi, i brani contenuti nel suo ultimo album “G”, tra cui il nuovo singolo “CORPI CELESTI”, attualmente in radio.

Scritta da Federica Abbate, Cripo e Raige e prodotta da Cripo e Enrico Brun, “CORPI CELESTI” racconta la spinta al coraggio che ognuno di noi deve mettere nella propria quotidianità per allargare lo sguardo su un’esistenza che ci tiene legati gli uni agli altri e che necessita di un atto di fiducia reciproca. Il videoclip di “CORPI CELESTI” è una raccolta di immagini inedite e backstage che ripercorrono il 2025 di Giorgia, tra emozioni, successi e riconoscimenti:

