Ladri ancora in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in un’abitazione al sesto piano di un condominio in via Dante, nel centro cittadino.

Una volta raggiunto l’appartamento hanno rubato monili e oggetti preziosi prima di darsi alla fuga. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa una volta fatto rientro.

E a poca distanza, in via Crispi, qualcuno si è intrufolato nella sede dell’Arpa di Agrigento. Il fatto strano – però – è che chi ha agito non ha rubato nulla (almeno così pare) ma ha messo a soqquadro tutti gli uffici. Anche su questo episodio indagano le forze dell’ordine.