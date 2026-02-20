di Vincenzo La Cognata

Lunedì 16 febbraio Ravanusa ha ottenuto la DE.CO. Denominazione Comunale per la Raviola e il Totomè. La manifestazione porta la firma organizzativa dello chef Leonardo Massaro, executive chef di Ristoworld Italy.

È lui, anima e coordinatore dell’intera iniziativa, a raccontare per primo l’emozione e la portata di un evento che ha registrato un grande successo, segnando un passaggio storico per la comunità.

«Questa giornata è stata il risultato di un lavoro corale, fatto di passione, dedizione e amore per la nostra terra» afferma Massaro. «Abbiamo creduto fin dall’inizio che questi dolci meritassero un riconoscimento ufficiale, perché non sono solo ricette: sono memoria, identità, storia viva. Vedere la biblioteca piena, la piazza gremita e tanti professionisti arrivati da tutta la Sicilia è stata la conferma che Ravanusa ha un patrimonio enogastronomico che merita di essere raccontato.

Le sue parole aprono il racconto di una giornata che ha saputo unire istituzioni, professionisti e cittadini in un’unica grande celebrazione dell’identità ravanusana.

La proclamazione della DE.CO. è stata accompagnata dal conferimento al Comune del titolo di “Custode dell’Identità Territoriale”, assegnato dalla Rete Nazionale del Borgo GeniusLoci guidata da Nino Sutera.

La biblioteca comunale, gremita come nelle grandi occasioni, ha accolto numerose personalità del mondo istituzionale, accademico e gastronomico:

Giusi Savarino, assessore regionale al Territorio e Ambiente

Salvatore Pitrola, sindaco di Ravanusa

Rocco Carlisi, assessore comunale

Nino Sutera, Coordinatore Rete Nazionale Borghi De.Co.

Calogero La Mattina, maestro pasticcere ed erede della storica pasticceria Di Liberto

Francesco Monterosso, docente del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo

Anna Martano, gastronoma e gastrosofa

Olindo Terrana, direttore del GAL Sicilia Centro Meridionale

La celebrazione è poi proseguita in piazza Crispi, dove una maxi degustazione della Raviola e del Totomè ha coinvolto cittadini e visitatori in un clima di festa e partecipazione.

Sul palco si sono alternati chef e professionisti arrivati da tutta la Sicilia, contribuendo a trasformare la giornata in un grande evento di comunità. Tra loro:

Andrea Finocchiaro

Claudio Leocata

Giovanni Mangione

Giovanni Lorenzo Montemaggiore

Rosario Patti

Lillo Defraia

Salvatore Vinci

Santo Li Calzi

Ottavio Miraglia

Vincenzo La Cognata

Vincenzo Avarello

Alessio Valenti

A condurre i due talk è stato il giornalista Angelo Augusto, che ha guidato il pubblico attraverso interventi, testimonianze e approfondimenti, dando ritmo e coesione all’intera manifestazione.