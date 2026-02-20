“I Bambini del Mondo” con il loro Festival Internazionale, giunto alla 23^ edizione, sono pronti ad aprire il “Mandorlo in Fiore” di Agrigento.

Anche quest’anno il “Festival Internazionale – I Bambini del Mondo”, organizzato dall’AIFA, Associazione International Folk Agrigento, ha ricevuto il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Il prestigioso riconoscimento dell’UNESCO – Commissione Nazionale Italiana, è motivato, come si legge nella nota di conferimento inviata dal Segretario generale Enrico Vicenti al presidente dell’AIFA, Luca Criscenzo, “In considerazione del valore didattico, culturale e sociale dell’iniziativa”.

Patrocinio confermato anche dall’UNICEF Italia, con I Bambini del Mondo che da diversi anni sono stati insigniti del titolo di Ambasciatori di Pace. Altra importante conferma sono le collaborazioni con la Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento e dell’Ufficio Scolastico Regionale

Luca Criscenzo presidente AIFA: “In un momento storico segnato da profonde incertezze, il Festival ‘I Bambini del Mondo’ torna ad Agrigento per ricordare che la pace non è un’utopia, ma un linguaggio universale che deve unire i popoli . Vedere bambini di culture diverse stringersi la mano e danzare insieme nella nostra Valle dei Templi è la risposta più bella all’odio e alle divisioni. Quest’anno, più che mai, i bambini ci mostreranno come l’inclusione non è un concetto astratto ma un abbraccio tra culture diverse”.

Fin dalla sua nascita, infatti, il Festival “I Bambini del Mondo” coniuga folklore, promozione umana e sociale, promuove i valori della Pace e della Fratellanza tra i popoli in difesa dei diritti dei minori, così come voluto dai fondatori del Festival, Claudio Criscenzo e Giovanni Di Maida.

Quest’anno sono 6 i gruppi internazionali che partecipano al Festival Internazionale, in programma dal 8 al 15 marzo 2026, inserito nel contesto del “Mandorlo in Fiore”.

Costaria: Escuela de formacion en Danza Folklorica Xahila Manzù; Kirzighistan: Folk group Jyldyz & Tumar; India: Nrutyeshwar International Folk Art People; Macedonia: Anpo Skopje; Messico: Compagnia Infantil Hueyilatoani; Polonia: Polish Folk Dance Group Szczecinianie.

Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di: Gergent, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, I Carusi della Città di Agrigento, I Piccoli del Val d’Akragas, Fabaria Folk, Herbessus.

Come da tradizione, tenendo fede al motto coniato dal loro “papà”, il compianto Claudio Criscenzo, “i bambini aiutano i bambini” prima di iniziare la loro performance artistica “I Bambini del Mondo”, con il gruppo della Costarica, andranno a far visita, sabato 7 marzo 2026, ai piccoli degenti ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per regalare un sorriso, una carezza e condividere con loro un momento di folclore.

L’appuntamento con la prima performance è per lunedì 9 marzo 2026 con un doppio appuntamento mattutino al Teatro Pirandello (09:00 e 11:00) dedicato alla scolaresche. Alle ore 20:30, sempre la Teatro Pirandello, spettacolo di apertura del 23° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”.