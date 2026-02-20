Un uomo di 45 anni di nazionalità rumena, ma residente a Ribera, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa sette metri mentre stava effettuando lavori di potatura in contrada Magone. Lanciato l’allarme sul posto oltre ai sanitari del 118 e ai Carabinieri, è atterrato un elisoccorso che ha trasferito l’uomo, con una brutta ferita alla testa, all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. La prognosi è riservata. Al via le indagini da parte dei militari della locale tenenza per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Ruba in chiesa la borsa di un’anziana, denunciata 34enne
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato una donna di 34anni del luogo per furto. I militari dell’Arma sono...
Mandorlo in Fiore, al via la 23ª edizione de “I bambini del mondo”
“I Bambini del Mondo” con il loro Festival Internazionale, giunto alla 23^ edizione, sono pronti ad aprire il “Mandorlo in Fiore” di Agrigento. Anche...
Fermano coppia di fidanzati, li rapinano e tentano violenza sessuale: 4 arresti
I Carabinieri della Stazione di Borgetto, con il supporto operativo dei reparti dipendenti della Compagnia Carabinieri di Partinico, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare...
Porto Empedocle, scontro tra maggioranza e opposizione sul rendiconto 2024
Seduta ad alta tensione in Consiglio comunale a Porto Empedocle. I primi punti all’ordine del giorno hanno acceso subito lo scontro tra...
Ruba in un supermercato e coinvolge la figlia minorenne, denunciata 41enne
Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio si inserisce l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania,...
Sicilia, boom di lavoratori ma senza giovani: perché la Sicilia cresce senza produttività
Per la prima volta la Sicilia ha superato la soglia simbolica del 50% di occupazione nella fascia 20-64 anni. Il 2025 ha segnato un...
Usura, estorsione e spedizioni punitive per chi non pagava: 4 arresti
I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Gela, su richiesta della locale...