Seconda raccolta di sangue del mese di febbraio 2026 dell’Avis-Associazione volontari italiani del sangue, a Campobello di Licata. Sono state raccolte 12 sacche di sangue ed effettuate 2 pre-donazioni (idoneità a donare sangue). La donazione ha avuto luogo nella sede dell’associazione, sita in via Nicotera, nelle vicinanze della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”. Il 22 del mese in corso la successiva raccolta.Si perpetua l’appello dell’associazione e Avis: “” donate sangue””.

Giovanni Blanda