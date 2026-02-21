Dopo un iter travagliato, partito il servizio di refezione scolastica, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2025/26. Il via nel plesso scolastico di via Tevere, ubicato in zona nord-ovest dell’abitato (nelle vicinanze della storica fontana ‘’”Canale””). La ditta incaricata del servizio è la Società “Bar Pizzeria Paradise” di Grova Giovanni e Fontana Carmelo. L’ importo del ticket a carico dell’utenza è di euro 4,80 per singolo pasto. Gli interessati potranno acquistare i blocchetti dei tickets presso il “Bar Pizzeria Paradise” (Piazza della Vittoria), tutti i giorni, preferibilmente dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Il Comune, guidato dal Sindaco Vito Terrana, ricorda alle famiglie aventi due o più figli, che fruiscono della refezione scolastica, che si applica una riduzione del 30% sul prezzo del ticket/buono mensa per ognuno dei figli oltre al primo che sono utenti della mensa scolastica.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, avviato il servizio di refezione scolastica