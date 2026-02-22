Rinnovo dell’individuazione del deposito per i contenitori scarrabili a tenuta dei rifiuti biodegradabili (umido) e il contenitore scarrabile dei residui della pulizia stradale, presso il piazzale di ingesso dell’ex discarica in contrada “” Bifara – Favarotta. Il deposito è stato individuato sino al prossimo mese di giugno. Lo ha deciso, con proprio decreto comunale, il Sindaco della citta’, Vito Terrana

Giovanni Blanda