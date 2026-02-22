Dal settore comunale Affari generali del Comune di Campobello di Licata. Servizi Sociali.
Esaminate le istanze dalla Commissione ad hoc per la redazione della graduatoria degli aventi diritto. L’azione e’ denominata “Potenziamento del trasporto di studenti con disabilita’, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per la concessione di un contributo economico.
Sono state analizzate 26 domande, presentate al Comune di Campobello di Licata.
La commissione e’ stata composta da: Salvatore Grasso, Predidente
Maria Raimondo Cannadoro e Domenica Stefania Madonna, componenti
Emanuela Marchese, segretaria verbalizzante.
La determina non comporta impegno di spesa.
Giovanni Blanda