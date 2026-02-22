Non si sono fermati all’alt intimato dagli agenti della Polizia di Stato e hanno dato via ad una fuga in moto, a tutta velocità, in una zona particolarmente affollata, rischiando di travolgere alcuni pedoni.

Ad inseguirli sono stati i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, impegnati in un’attività di controllo del territorio nei pressi di piazza Alcalà. Senza mai perderli di vista, gli agenti li hanno tallonati per alcuni chilometri, attuando delle manovre di sicurezza per scongiurare rischi e ulteriori pericoli per l’incolumità dei diversi utenti della strada. Per l’elevata velocità, il conducente della moto, un catanese di 27 anni, ha rischiato di travolgere un pedone nei pressi della Pescheria. I due fuggitivi, entrambi senza casco protettivo, sono stati definitivamente bloccati in via Carlo Forlanini, per poi essere sottoposti a controllo.

Il 27enne ha assunto un atteggiamento sempre più ostile e a tratti aggressivo, in un evidente stato di alterazione psico-fisica. Infatti, non appena i poliziotti si sono avvicinati per visionare i documenti hanno avvertito un fortissimo odore di alcol per cui è stato chiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia Stradale per l’esecuzione dell’alcol test. Il tasso alcolemico del conducente della moto è risultato essere superiore alla soglia e, pertanto, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Inoltre, dagli accertamenti effettuati sul posto, è emerso che il 27enne stava guidando la moto senza aver mai conseguito la patente e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente. Un’ulteriore sanzione è stata contestata anche per la guida senza casco, in questo caso unitamente al passeggero, un 17enne che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Per le gravi condotte tenute, il conducente della moto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Informato il Pubblico Ministero, il 27enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato per direttissima.