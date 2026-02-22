Nell’arco di una settimana, seconda raccolta di sangue dell’Avis-Associazione volontari italiani del sangue, a Campobello di Licata.
La raccolta Avis si terra’, Domenica 22 febbraio., alle ore 8, nella sede dell’associazione, ubicata in via Nicotera, nelle pressi della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”.
In precedenza erano state raccolte 12 sacche di sangue ed effettuate 2 pre-donazioni (idoneità a donare sangue
Non e’ pleonastico rinnovare l’appello dell’associazione Avis: “” donate sangue””.
Giovanni Blanda