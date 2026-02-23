Sospensione della distribuzione dell’energia elettrica, martedì 24 febbraio, dalle ore 8,45 alle ore alle ore 16,35, a Campobello di Licata. L’interruzione riguarda alcuni segmenti delle vie:

Garibaldi, Barone La Lomia, Regina Margherita, Crispi, Roma, Montalbo, Cascino, Panepinto, Piazza Marconi, Brindisi, Regina Elena e Duca D'”Aosta, Rossi, Verdi, Allende, Orcel, Tasso e Prati. E ancora: tratti delle vie Vittorio Emanuele, Goldoni, Umberto, Ortis, Cairoli, Mannara’, Edison, Piazza 20 Settembre, Partigiani d’Italia

e contrada Spinasanta. L’ Enel sollecita i cittadini interessati ad essere prudenti e, eventualmente, a non usare ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Giovanni Blanda